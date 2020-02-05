شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل تستثمر في «جوبي للطيران» والان نبدء بالتفاصيل
وقال حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: توظف الشركة خبراتها الإقليمية في تعاونها مع «جوبي للطيران». ونحن متحمسون لنكون جزءا من هذا الفصل، الذي يسطر مرحلة جديدة للقطاع، ويوفر النقل الجوي السريع والنظيف بأسعار معقولة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال بول سيارا، الرئيس التنفيذي في «جوبي للطيران»: «يسرنا أن تنضم عبداللطيف جميل إلى قائمة داعمينا في هذه الجولة التمويلية».
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