شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل تستثمر في «جوبي للطيران» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة جميل لإدارة الاستثمارات، الذراع الاستثمارية لعبداللطيف جميل، مشاركتها في الجولة الثالثة من تمويل الشركة الأمريكية الناشئة «جوبي للطيران»، مضيفة الأخيرة بذلك 590 مليون دولار لرأس مالها. وتعد «جوبي للطيران» شركة رائدة في ميدان التاكسي الطائر، إذ تعمل على تطوير الطائرات العمودية الكهربائية المسيرة والتثبت منها. وستوفر المركبة خدمات بأسعار مناسبة.

وقال حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: توظف الشركة خبراتها الإقليمية في تعاونها مع «جوبي للطيران». ونحن متحمسون لنكون جزءا من هذا الفصل، الذي يسطر مرحلة جديدة للقطاع، ويوفر النقل الجوي السريع والنظيف بأسعار معقولة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بول سيارا، الرئيس التنفيذي في «جوبي للطيران»: «يسرنا أن تنضم عبداللطيف جميل إلى قائمة داعمينا في هذه الجولة التمويلية».