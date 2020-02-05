شكرا لقرائتكم خبر عن سمو العقارية تفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وجاء فوز شركة سمو العقارية بالجائزة بعد استيفائها للمعايير، التي تضعها في مقدمة الشركات العقارية في تطبيق أحدث أساليب التطوير العقاري تماشيا مع رؤية 2030، التي تتوافق مع أنظمة العقار الحديثة، وتنفيذ مشاريع تتسم بالجودة ومواكبة تقنيات وفنون التصميم والبناء المعاصر، ومواصلة التوسع في المشاريع في جميع أنحاء المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية م. جارالله آل عمره: «الجائزة، عكست تطور الأداء والممارسات النموذجية، التي تتبعها الشركة في جميع مشاريعها العقارية، وتحقيقنا لمعايير الجائزة خير دليل على التزاماتنا تجاه العملاء بتقديم حلول تطويرية متميزة تواكب نمط العقار العصري في كل تفاصيله».
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