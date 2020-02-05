شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليون أسرة سعودية تملكت منازلها حتى منتصف 2019 والان نبدء بالتفاصيل

كشف مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان عن نمو مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنسبة 3.6% خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، ليرتفع المؤشر إلى 62.08% في منتصف 2019، إذ بلغ عدد الأسر المتملكة للمساكن في عام 2017 نحو 2.100.129 أسرة، و2.172.198 أسرة في عام 2018، في حين بلغ عدد الأسر، التي تملكت منازلها 2.285.786 أسرة حتى منتصف 2019.

جاء ذلك في النشرة الدورية، التي أصدرها المركز لرصد أحدث المستجدات ذات العلاقة بالقطاع، وأبرز البيانات والإحصاءات حول واقع السوق العقاري وحجم التمويل السكني وأعداد الوحدات السكنية الجديدة.

وأظهر الإصدار الجديد للنشرة، الذي يستند في بياناته على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال العام الماضي بلغ نحو 321 ألف وحدة، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بنحو 69 ألف وحدة، وحلّت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بأكثر من 87 ألف وحدة، فيما اكتمل بناء 330 ألف وحدة في العام نفسه، تتصدرها منطقة مكة المكرمة بنحو 90 ألف وحدة، والرياض ثانيًا بـ70 ألف وحدة، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بـ38 ألف وحدة جاهزة للاستخدام.

وأشار الإصدار إلى أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع (فيلا) بلغ نحو 29.75% حتى منتصف 2019، فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74% خلال نفس الفترة في مختلف المناطق، في الوقت الذي استمر النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الثالث لعام 2019، إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعًا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9% من الناتج المحلي غير النفطي.

وتضمنت النشرة إحصائيات الربع الرابع من عام 2019 لأسعار العقارات السكنية، حيث شهد الرقم القياسي للقطاع العقاري السكني استقرار نسبي من أواخر 2018 واستمر إلى نهاية 2019، ليقف عند 83.3%.