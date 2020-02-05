شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بنحو 14% مواصلاً قفزاته القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الثلاثاء بشكل قوي مواصلا القفزات القياسية التي بدأها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي حينما تم الإعلان عن نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية.



وأعلنت "تسلا" الأسبوع الماضي تحقيق نتائج أعمال شملت إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات في الأسواق خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وتوقعت "تسلا" تحقيق مبيعات إيجابية في العام الجاري كما تستعد لإصدار سيارتها الجديدة "موديل واي" وشاحنتها الكهرربائية "سايبر تراك".

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وارتفع القيمة السوقية لـ"تسلا" أمس بنحو 20% مسجلة 140.6 مليار دولار، وعلى الأرجح تجاوزت اليوم هذا المستوى متجاوزة قيمة "فورد" و"جنرال موتورز" بشكل كبير.



وصعد حجم قيمة حصة "إيلون ماسك" - المدير التنفيذي للشركة - في "تسلا" بنحو ستة مليارات دولار في يوم واحد (الثلاثاء).



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 13.7% بنسبة 887 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر في تعاملات الثلاثاء عند 968.9 دولار وأقل سعر عند 833.8 دولار.