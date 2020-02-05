شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على انخفاض بضغط من الدولار والإقبال على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بالضغوط على المعادن النفيسة نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.

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وصرح كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن فيروس كورونا لن يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي الأمريكي على الأرجح.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 17.561 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.77 دولار وأقل سعر عند 17.51 دولار.