شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع أعلى 1.30 دولار مجدداً رغم عدم اليقين إزاء فترة ما بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مستعيدا التداول أعلى مستوى 1.30 دولار الذي تراجع أدناه امس.



ولا تزال الأسواق في حالة عدم يقين عقب تنفيذ "بريكس" بالفعل حيث خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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ودخخلت بريطانيا في مرحلة انتقالية ستنتهي بننهاية العام الجاري يتم خلالها بدء محادثات بين لندن وبروكسل من أجل التوصل إلى تفاهمات حول العلاقات المستقبلية المشتركة بين الطرفين.



كانت المفوضية الأوروبية قد أكدت على أن المملكة المتحدة لن تستطيع دخول السوق الأوروبي المكون من 450 مليون مستهلك دون تقديم امتيازات، وهو ما قابله تهديدات من حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بعدم الالتزام بقواعد بروكسل والسعي نحو إبرام صفقات تجارية مع كيانات ودول أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3032، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3046 وأقل سعر عند 1.2941.