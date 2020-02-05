شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى منذ منتصف يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجاهل المستثمرين لانتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقاله على دول أخرى.



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 400 شخص بينما أصيب أكثر من عشرين ألف آخرين.



ورغم ذلك، يرى كبير مستشاري الشؤون الاقتصادية بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن تفشي كورونا في الصين لن يكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي الأمريكي.

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وأثيرت انتقادات كلامية بين واشنطن وبكين تظهر عدم اهتمام من الجانب الأمريكي بانتشار الفيروس، لترد الحكومة الصينية بأن استغلال واشنطن لأزمات الآخرين لن يجعلها عظيمة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفض سعر الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.7% إلى 1555.5 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ السادس عشر من يناير/كانون الثانين وسجل المعدن النفييس أعلى سعر اليوم عند 1584.5 دولار وأقل سعر عند 1552.8 دولار.