شكرا لقرائتكم خبر عن 2.11 مليار $.. أرباح «ديزني» تتجاوز التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مجموعة والت ديزني الأمريكية للترفيه والإعلام، أمس الثلاثاء، تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تتجاوز التوقعات رغم تراجعها عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 11ر2 مليار دولار بما يعادل 16ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 79ر2 مليار دولار بما يعادل 86ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إيرادات الربع الأول من العام المالي زادت بنسبة 3ر36% سنويا إلى 86ر20 مليار دولار مقابل 30ر15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.