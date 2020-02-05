شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الكفالة للوافدين.. «العمل» ترد والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".
وأوضحت أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
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