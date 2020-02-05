تأمين مجاني على الحياة نظير إرسال حوالة نقدية

طرحت شركة «أكسا» للتأمين، منتجاً تأمينياً مجانياً في دولة الإمارات، ضمن فئة المنتجات على الحياة والتأمين الشخصي ضد الحوادث، وخصص للأفراد من ذوي الدخل المحدود، شريطة أن يقوم العملاء بإرسال حوالاتهم النقدية وبشكل شهري عبر خدمة التحويلات المالية الدولية (هيلو بيزا).

ويستهدف المنتج التأميني الذي تم إطلاقه في دبي مؤخراً عملاء «هيلو بيزا»؛ حيث سيحصل سكان الإمارات - بموجب هذه الشراكة - الذين يرسلون حوالات مالية إلى أوطانهم في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، على بوليصة تأمين ضد الحوادث والإعاقة من شركة «أكسا» مجاناً.

وتستهدف خدمة «هيلو بروتيكت» التي صممت من قبل «أكسا» و«ديموكرانس»، قاعدة عملاء «هيلو بيزا» الحالية، وتتيح لأعضائها الحصول على بوليصة تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية لأنفسهم عند تحويل الأموال؛ من خلال «هيلو بيزا». وتتيح هذه المنصة للمستخدمين إدارة كافة احتياجاتهم التأمينية؛ من خلال هواتفهم المحمولة.

وقال ميشال ماتول، المستشار الأول في وحدة «أكسا» للعملاء في البلدان الناشئة: «على الرغم من تواجد شبكات الأمان في الإمارات، فإن انعدام القدرة على إرسال المال إلى الوطن يظل من أكبر المخاوف عند أغلب العمال، الذين يشكّلون المصدر الوحيد للدخل لعائلاتهم في الوطن الأم. وبالتالي فإن توفير الدعم المالي في حالات الطوارئ عن طريق التأمين يسهم في ضمان الأمن المالي الفوري وراحة البال».