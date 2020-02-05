شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار المنتجين في منطقة اليورو، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعكس التوقعات، مع هبوط تكاليف الطاقة.
وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين استقر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع 0.1% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 0.7% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
وبحسب البيانات، فإن أسعار الطاقة تراجعت بنحو 4% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 2.1%، وصعدت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.5%، كما ارتفع متوسط أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 0.7% خلال إجمالي عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.