استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار المنتجين في منطقة اليورو، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعكس التوقعات، مع هبوط تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين استقر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

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وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع 0.1% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 0.7% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الطاقة تراجعت بنحو 4% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 2.1%، وصعدت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.5%، كما ارتفع متوسط أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 0.7% خلال إجمالي عام 2019.