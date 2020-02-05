الكويت تكشف تفاصيل مشاركتها الكبرى في «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



كشفت دولة الكويت عن تصميم وتفاصيل جناحها ومشاركتها في «إكسبو2020 - دبي»، تحت شعار «كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة» خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي، أمس، بمشاركة رسمية كبيرة، ووسط تأكيد على أن المشاركة في الحدث العالمي تعد الكبرى للكويت في تاريخ المشاركة في الحدث العالمي.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن مشاركة الكويت في إكسبو 2020 - دبي، تأتي في سياق العلاقات القوية مع دولة الإمارات، ومساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة بالمنطقة وإفريقيا.

ويعد جناح الكويت في «إكسبو 2020 - دبي» الأضخم في تاريخ مشاركاتها في معارض إكسبو الدولية ال5 والواقع ضمن منطقة الاستدامة بالقرب من ساحة الوصل، ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».

ويأتي جناح دولة الكويت على مساحة إجمالية تصل إلى 4546 متراً مربعاً، ويتميز بتصميم مستوحى من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية، ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، والذي بدأت الأعمال الإنشائية به فعلياً في شهر سبتمبر/‏‏ أيلول 2019 والمقرر إنجازه بالكامل بحلول سبتمبر/‏‏ أيلول 2020. كشفت دولة الكويت عن تصميم وتفاصيل جناحها ومشاركتها في «إكسبو2020 - دبي»، تحت شعار «كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة» خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي، أمس، بمشاركة رسمية كبيرة، ووسط تأكيد على أن المشاركة في الحدث العالمي تعد الكبرى للكويت في تاريخ المشاركة في الحدث العالمي.وأكد المشاركون في المؤتمر أن مشاركة الكويت في إكسبو 2020 - دبي، تأتي في سياق العلاقات القوية مع دولة الإمارات، ومساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة بالمنطقة وإفريقيا.ويعد جناح الكويت في «إكسبو 2020 - دبي» الأضخم في تاريخ مشاركاتها في معارض إكسبو الدولية ال5 والواقع ضمن منطقة الاستدامة بالقرب من ساحة الوصل، ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».ويأتي جناح دولة الكويت على مساحة إجمالية تصل إلى 4546 متراً مربعاً، ويتميز بتصميم مستوحى من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية، ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، والذي بدأت الأعمال الإنشائية به فعلياً في شهر سبتمبر/‏‏ أيلول 2019 والمقرر إنجازه بالكامل بحلول سبتمبر/‏‏ أيلول 2020. دعم كويتي Advertisements



أكد ذياب فرحان الرشيدي، قنصل عام دولة الكويت بدبي والمناطق الشمالية، عميد السلك القنصلي، أن مشاركة الكويت في «إكسبو 2020 -دبي، تعد الأكبر في تاريخ مشاركات الدولة في هذا الحدث العالمي الكبير، دعماً لدولة الإمارات الشقيقة، وتدعيماً للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، واحتفاء باستضافة الإمارات لهذه الفعالية لأول مرة بمنطقة الخليج العربي، والمنطقة بشكل عام.

وقال الرشيدي: إن المشاركة الكويتية الأكبر في تاريخ المعرض دليل على دعم واهتمام حكومة دولة الكويت وشعبها بإنجاح هذا الحدث العالمي.

وشدد الرشيدي على أن مشاركة أكثر من 192 دولة في إكسبو 2020 - دبي، أكبر دليل على ثقة العالم بدولة الإمارات، وما تتمتع به من سمعة مرموقة، مشيراً إلى إمكانات الدولة الاقتصادية واللوجستية لهذا الحدث.

وأوضح أن نجاح»إكسبو 2020 - دبي«يعد نجاحاً لدولة الكويت، ولدول الخليج العربي، وللمنطقة كافة، والذي يعد فرصة تاريخية لاستعراض الفرص الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى التعريف بالقيم الحضارية والثقافية.



الطاقات المتجددة



وأكدت منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في إكسبو 2020 دبي، خلال المؤتمر على أن اختيار المشاركة بمحور الاستدامة تحت عنوان»كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة«يأتي انسجاماً مع رؤية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الاعتماد على الطاقات المتجددة وتماشياً مع رؤية»كويت جديدة 2035 « وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضافت الهويدي، أن دولة الكويت حرصت من البداية على دعم ملف دولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 - دبي»، وأن المشاركة في الحدث تأتي سعياً من الكويت لتعزيز الشراكات والعلاقات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين المشاركين الدوليين، كما تعد المشاركة فرصة ثمينة لعرض المشاريع الاستراتيجية والمبادرات المحققة لأهداف التنمية وفق رؤية «كويت جديدة 2035»، وإبراز مسيرة دولة الكويت في المجالات كافة.

وأشارت الهويدي، إلى أن تصميم جناح الكويت يركز على الاستدامة، ويعكس رؤية الدولة للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية، ومناخها، ومواردها، ومهارات شعبها الواسعة. كما يتضمن 9 مناطق مخصصة للعرض خارج الجناح.

وأكد محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء، أن المشاركة العالمية الواسعة في إكسبو 2020 تمثل تصويتاً عالمياً لمصلحة دولة الإمارات ومكانتها العالمية، وما تتمتع به دولة الإمارات من مقومات وإمكانات جعلتها تتفوق على الدول المنافسة لاستضافة الحدث.