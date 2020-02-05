«أبوظبي العالمي» ينظم منتدى حول الوساطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم سوق أبوظبي العالمي منتدى حول الوساطة في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، أمس، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بين قادة الفكر حول مستقبل الوساطة في أبرز القطاعات، لاسيما قطاع الإنشاءات، انطلاقاً من التزام السوق بتعزيز ودعم وتطوير الوساطة في المنطقة.

رحبت ليندا فيتز آلان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي بالحضور، ثم ألقى تشوان وي مينج، المدير التنفيذي لمركز سنغافورة للوساطة الدولية الكلمة الرئيسية للمنتدى الذي يوفر للعديد من الخبراء المشاركين من المنطقة وخارجها، فرصة مشاركة أفكارهم خلال مناقشة فعالة.

واستضاف سوق أبوظبي العالمي خبراء من مراكز تتمتع بسجل حافل في الوساطة في المنازعات.