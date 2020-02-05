شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش متجـاوزة «كورونـا».. و«داو» يقفـز 400 نقطـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، التعافي من ضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد أن دعمت إجراءات صينية لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا، إقبال المستثمرين على المخاطرة، وفي ظل ذلك تلونت كافة المؤشرات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، بالأخضر لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة التي منيت بها يوم الجمعة الماضي.

في بورصة نيويورك، واصلت مؤشرات «وول ستريت»، انتعاشها لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 420 نقطة، تمثل 1.4%، كما صعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.35%، وزاد «ناسداك 100» بنسبة 1.6%.

وجاء انتعاش الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، بعد أن قال تقرير إن البنك المركزي الصيني، قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض وكذلك متطلبات احتياطي البنوك في الأسابيع المقبلة لدعم النمو الاقتصادي، بعد يوم من كشف بنك الشعب الصيني، عن إجراءات دعم السيولة بما يزيد على تريليون يوان.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاع أسهم «أبل» و«نيفيديا» و«ميكرون» بأكثر من 2%.

كما واصل سهم «تسلا» مكاسبه الحادة مع ارتفاع بنحو 13% في المستهل ليصل لمستوى قياسي جديد، فيما أعلنت شركة «ألفابت» زيادة 20% في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن فشل الإيرادات في الوفاء بالتقديرات دفع السهم لخسائر 3% في المستهل.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء لتواصل التعافي بعد عمليات بيع كثيفة شهدتها الأسبوع الماضي جراء مخاوف بشأن تفشي فيروس في الصين وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية.

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وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.4% ليصل إلى 413.5 نقطة، كما صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 1% إلى 7400.69 نقطة، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.5% مسجلاً مستوى 5864.2 نقطة، في حين صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5% ليسجل 13045.19 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الثلاثاء لتمحو الخسائر المبكرة بعدما صعدت الأسهم الصينية بشكل ما بعد تهاويها في الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.49% إلى 23084.59 نقطة مرتفعاً من أقل مستوى في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية، وارتفع 156 سهماً على المؤشر نيكاي بينما هبط 64.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.69% إلى 1684.24 نقطة.

وفي بكين، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية أمس الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا الحالي الذي أودى بحياة المئات في الصين حتى الآن.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 1.3% مسجلاً 2783.3 نقطة، كما زاد مؤشر «سي.إس.آي 300» بنحو 2.7% ليصعد إلى 3786.9 نقطة.

وكانت الأسهم الصينية شهدت خسائر بنحو 8% خلال جلسة الاثنين، التي كانت أول تداولات بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. (وكالات)