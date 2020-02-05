أبوظبي أقل مدن العالم ازدحاماً خارج الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت دراسة «توم توم» الهولندية المختصة بخدمات الملاحة والتي شملت 416 مدينة في 57 دولة حول العالم، المزيد من التفاصيل التي دعمت حلول كل من أبوظبي ودبي بين أقل المدن ازدحاماً في العالم في 2019. وجاءت أبوظبي في المركز ال 410 ودبي في المركز ال 265 في القائمة، التي ترتب المدن طردياً من الأعلى ازدحاماً إلى الأدنى. وكانت أبوظبي الوحيدة من خارج الولايات المتحدة بين أقل 10 مدن ازدحاماً.

وعلى الطرق السريعة في أبوظبي، بلغ وقت التنقل الإضافي 3% بسبب الازدحام؛ و14% على الطرق غير السريعة. وفي ذروة الازدحام أثناء التنقل صباحاً تحتاج إلى 5 دقائق إضافيّة لرحلة 30 دقيقة، ومثلها خلال ذروة الازدحام مساءً.

وفي دبي، وخلال الازدحام على الطرق السريعة، تحتاج إلى وقت تنقل إضافي يصل إلى 16% بسبب الازدحام؛ وعلى الطرق غير السريعة 26%. وفي ذروة الازدحام أثناء التنقل صباحاً، تحتاج في دبي 9 دقائق إضافيّة لرحلة 30 دقيقة، وفي ذروة الازدحام مساءً تحتاج 13 دقيقة إضافيّة لكلّ رحلة 30 دقيقة.

وتحتل بنغالور الهندية المركز الأول هذا العام، ويتوقع السائقون في المدينة أنهم يمضون 71% من متوسط وقتهم الإضافي عالقين في الازدحام المروري أثناء التنقل. ويليها في التصنيفات العالمية العاصمة الفلبينيّة مانيلا (71%)، وبوغوتا في كولومبيا (68%)، ومومباي (65%) الأكثر ازدحاماً في العام الماضي، وبونه (59%) أيضاً في الهند، التي تعتبر أكثر خمس مدن ازدحاماً في العالم.

وتحتلّ موسكو الكبرى (أوبلاست) الصدارة في أوروبا (59%) في حين تحتل إسطنبول (55%) المركز الثاني. وتشكّل كلّ من كييف (53%) وبوخارست (52%) وسانت بطرسبرج (49%) المدن الباقية من أكثر خمس مدن ازدحاماً. واحتلّت باريس (39%) وروما (38%) ولندن (38%) المراكز 14 و15 و17 تباعاً.

وفي الولايات المتحدة، احتلّت لوس أنجلوس (42%) ونيويورك (37%) وسان فرانسيسكو (36%) وسان خوسيه (33%) وسياتل (31%) المراكز الخمسة الأولى لأكثر المدن ازدحاماً.

وارتفع مستوى الازدحام المروري حول العالم خلال العقد الماضي، وشهدت المدن التي يبلغ عددها 239 (57%) والتي أدرجها مؤشر «توم توم» في مؤشر حركة المرور الجديد تصاعد مستويات الازدحام بين 2018 و2019، مع ظهور انخفاض ملموس في 63 مدينة فقط. تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في مستوى الازدحام عالمياً، وعلى الرغم من أنه يمثّل مؤشراً على قوة الاقتصاد، فإنه في الوقت عينه يكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات.