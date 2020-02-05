إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أوصى مجلس إدارة بنك المشرق، الجمعية العمومية السنوية، لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40% من رأس المال.

* أعلن بنك أبوظبي التجاري أنه يعتزم التخارج من أعماله المصرفية في جيرسي تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى التركيز بشكل رئيسي على السوق المحلي في دولة الإمارات. وأكد البنك أن قرار التخارج لن يكون له أي تأثير جوهري في ربحية البنك، موضحاً أنه قام مؤخراً بإخطار لجنة جيرسي للخدمات المالية وسيتم إخطار العملاء والأطراف ذات الصلة في الوقت المناسب. وذكر أن إجراءات إنهاء العمليات ستتم على فترات ممتدة فيما تبقى الأولوية القصوى هي تقديم خدمات استثنائية للعملاء.

* نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي، «تبريد» تجري مباحثات متقدمة مع شركة «إعمار العقارية» لشراء وحدتها للتبريد. وكانت «إعمار» ذكرت العام الماضي أنها عينت بنكاً لدراسة فرص بيع وحدتها للتبريد، في حين ذكرت الوكالة أن شركة تبريد عينت «إتش إس بي سي» مستشاراً لتنفيذ الصفقة. كما كانت تبريد استحوذت على حصة 50% من شركة «إس آند تي» للتبريد من شركة الدار العقارية قبل عامين، والتي تقوم بعمليات التبريد في جزيرة الريم في أبوظبي. وقالت «إعمار» إنها لا تعلق على التكهنات.

* اقترح مجلس إدارة شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس المال عن العام الماضي 2019، على أن تعرض على اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 24 الجاري.

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* يعقد «بنك أبوظبي الأول» اجتماع الجمعية العمومية في 24 الجاري للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال.

وتناقش العمومية تعديل المادة (5) البند «9» الخاصة بالمتاجرة باسم البنك ولحسابه وباسمه ولحساب الغير بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بإضافة المشتقات المالية واتفاقيات إعادة الشراء «الريبو»، والأدوات المالية المهيكلة، بعد حصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة. كما ستبحث الجمعية الموافقة على تجديد برامج الإصدار، أو الصكوك الإسلامية، أو السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم، أو أنشاء برامج جديدة وبحد أقصى 10 مليارات دولار.

* أعلن البنك العربي المتحد عن تعيين كل من، باول هيوت رئيساً تنفيذياً لإدارة التدقيق، وتوماس ماثيرو إلكساندر رئيساً تنفيذياً لإدارة المخاطر، وسانجيف دوريجاه رئيساً تنفيذياً للإدارة المالية.

* بلغ صافي أرباح مصرف السلام السودان خلال العام 2019 نحو 78.3 مليون جنيه سوداني، مقارنة مع 942.2 مليون جنيه سوداني في العام 2018.