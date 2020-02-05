«غرفة الشارقة»: مبادرات لتأسيس مشاريع للشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

التقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مع عدد من أصحاب المشاريع الريادية في مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، التابع للغرفة؛ حيث اطلعوا على عدد من المشاريع التي تدعمها الغرفة، وتتخذ من المركز مقراً لأعمالها، كما تعرفوا عن كثب إلى التحديات التي تواجههم، والوقوف على مراحل تطور المشاريع الخاصة لمنتسبي الغرفة.

أكد العويس، خلال الجولة، ضرورة دعم المشاريع الوطنية من فئة الشباب، وتضافر كافة الجهود؛ لتحفيز وتعزيز أفكارهم الاستثمارية، لتصبح مشروعات وكيانات اقتصادية ناجحة وملموسة على أرض الواقع، مؤكداً التواصل الدائم معهم والاستماع إليهم؛ من أجل الوقوف على احتياجاتهم، والخروج بمبادرات تخدم الرؤية الاقتصادية الشاملة، نحو النهوض بقطاع مشاريع الشباب الذي يعد أحد أهم ركائز الاستثمار في الشارقة.

من جانبه، أشار محمد أحمد أمين العوضي، إلى خطة عمل الغرفة القادمة التي ستتضمن إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تستهدف مساندة ودعم الشباب والشابات الراغبين في تأسيس مشاريع تجارية، وتشجيع المبادرين والمستثمرين المبتدئين؛ لتأسيس وتطوير أعمالهم؛ من خلال مركز تجارة 101 إحدى مبادرات الغرفة التي تسعى لأن تكون أفضل الوجهات أمام أصحاب الأعمال؛ لتأسيس وتطوير منشآتهم الخاصة؛ من خلال دمجهم مباشرة في بيئة الأعمال الداخلية وتطوير أفق وسبل التعاون مع الأسواق الخارجية.

ولفت العوضي إلى أن الغرفة عملت على إطلاق العديد من المشاريع الداعمة لريادة الأعمال ولأصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة في مجالات التدريب والتأهيل والتمويل، ومساعدتهم على دخول سوق العمل، وتأسيس مشاريعهم الريادية الخاصة، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة إلى المستثمرين الشباب؛ عبر مبادراتها المختلفة؛ مثل: «مركز الشارقة للتدريب والتطوير» و«جائزة الشارقة للتميز» وغيرها الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز رواد ورائدات الأعمال في الإمارة على الانطلاق والتميز والنجاح.

ويعد مركز تجارة 101 الأول من نوعه على المستوى المحلي والخليجي؛ حيث يسعى إلى تمكين رواد الأعمال الشباب؛ من خلال تطوير وتحسين بيئة الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الإسهام في رفع الكفاءة الإنتاجية والترويج والتسويق للمشاريع الريادية.