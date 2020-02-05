«غرفة دبي» تستعرض مزايا الإمارة التنافسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو، في منتدى الأعمال الدولي «مولدوفا 2020»: إعادة تشكيل مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي والذي جرت فعالياته على هامش المعرض الوطني «صنع في مولدوفا» الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة مولدوفا هذا المنتدى بالتعاون مع «انتربرايز يوروب نتورك»، أحد المشاريع التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين رواد الأعمال في مولدوفا والأسواق العالمية، حيث حضر المنتدى ممثلون عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الأبحاث والتطوير حول العالم. وعرضت «غرفة دبي» المزايا التنافسية التي توفرها إمارة دبي لرواد الأعمال، والجهود التي تبذلها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي وعاصمة دولية لريادة الأعمال.

وجاء العرض التعريفي الذي قدمته«غرفة دبي» في جلسة نقاشية حول أفضل الممارسات المعتمدة في بيئات الأعمال والمحفزة للاستثمارات، حيث استعرضت غرفة دبي أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي.