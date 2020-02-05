التضخم يسجل الانكماش الثاني عشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

واصل «التضخم» في دولة الإمارات تسجيل معدلات «الانكماش» منذ مطلع العام الماضي 2019 ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي -1.37% على أساس سنوي، وانخفض بمقدار 0.23% على أساس شهري بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»،

وتراجع الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك في ديسمبر الفائت لتراجع أسعار 8 مجموعات رئيسية، هي: الملابس والأحذية 7.60%، السكن والمياه والكهرباء والغاز4.86%، المطاعم والفنادق 1.33%، الأغذية والمشروبات 1.07%، خدمات النقل 0.80%، خدمات الاتصالات 0.09%، الخدمات الصحية 0.07%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة 0.07%، فيما ارتفعت أسعار 4 مجموعات رئيسية، هي: الترويح والثقافة بمقدار 23.16%، وأسعار التبغ بمقدار 6.36%، وخدمات التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار 1.43%، وخدمات التعليم 0.69%.

وكان الرقم القياسي سجل سلسلة انخفاضات على أساس سنوي له منذ مطلع العام الماضي 2019 حيث بلغ في يناير/ كانون الثاني الماضي -2.39% وفبراير/ شباط -2.53% ومارس/ آذار -2.48% وإبريل/ نيسان -2.09% ومايو/ أيار -1.09% ويونيو/ حزيران -1.49% ويوليو/ تموز عند -2.22% وفي أغسطس/ آب الفائت -2.04%، وفي سبتمبر/ أيلول -2.17%، و-1.86% في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ونوفمبر/ تشرين الثاني -1.44%.

أما على صعيد إمارات الدولة، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نطاق شهري 0.69% في إمارة أبوظبي، و0.05% في الشارقة، و0.07% في عجمان، وبمقدار 0.02% في أم القيوين، و0.04% في رأس الخيمة، و0.02% في الفجيرة، بينما ارتفع في إمارة دبي بمقدار 0.30%.