شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم يسجل الانكماش الثاني عشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
واصل «التضخم» في دولة الإمارات تسجيل معدلات «الانكماش» منذ مطلع العام الماضي 2019 ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي -1.37% على أساس سنوي، وانخفض بمقدار 0.23% على أساس شهري بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»،
وتراجع الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك في ديسمبر الفائت لتراجع أسعار 8 مجموعات رئيسية، هي: الملابس والأحذية 7.60%، السكن والمياه والكهرباء والغاز4.86%، المطاعم والفنادق 1.33%، الأغذية والمشروبات 1.07%، خدمات النقل 0.80%، خدمات الاتصالات 0.09%، الخدمات الصحية 0.07%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة 0.07%، فيما ارتفعت أسعار 4 مجموعات رئيسية، هي: الترويح والثقافة بمقدار 23.16%، وأسعار التبغ بمقدار 6.36%، وخدمات التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار 1.43%، وخدمات التعليم 0.69%.
وكان الرقم القياسي سجل سلسلة انخفاضات على أساس سنوي له منذ مطلع العام الماضي 2019 حيث بلغ في يناير/ كانون الثاني الماضي -2.39% وفبراير/ شباط -2.53% ومارس/ آذار -2.48% وإبريل/ نيسان -2.09% ومايو/ أيار -1.09% ويونيو/ حزيران -1.49% ويوليو/ تموز عند -2.22% وفي أغسطس/ آب الفائت -2.04%، وفي سبتمبر/ أيلول -2.17%، و-1.86% في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ونوفمبر/ تشرين الثاني -1.44%.
أما على صعيد إمارات الدولة، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نطاق شهري 0.69% في إمارة أبوظبي، و0.05% في الشارقة، و0.07% في عجمان، وبمقدار 0.02% في أم القيوين، و0.04% في رأس الخيمة، و0.02% في الفجيرة، بينما ارتفع في إمارة دبي بمقدار 0.30%.
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