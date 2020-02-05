«ابيكورب»: 55 إلى 65 دولاراً سعر «برنت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدمام: ”الخليج 365”

أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» أمس تطلعاتها السنوية لأبرز خيارات الاستثمارات في قطاع الطاقة للعام 2020.

وتتوقع «ابيكورب» في هذا السياق أن تكون أسعار النفط أقل المؤشرات السوقية تقلباً ,أن يتراوح سعر تداول خام برنت بين 55 إلى 65 دولاراً ما لم تقع أي تطورات جديدة غير متوقعة.

أضف إلى ذلك أن فيروس كورونا سيؤثر في نمو الطلب في عام 2020 الذي لم يتضح بعد مقدار تأثيره، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع قدره 300 ألف برميل يومياً في الطلب العالمي لعام 2020.