شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تسلا» يرتفع 22% متجاوزاً 900 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط طلب قوي عليه من المستثمرين الذين راهنوا ضده في السابق، وسعيهم للحاق بالركب، قفز سهم شركة تسلا مرة أخرى في تداولات أمس الثلاثاء، حاصداً مكاسب بنسبة 22٫7% بعد ارتفاعه 19.9% يوم الاثنين، متجاوزاً 900 دولار. وحقق السهم زيادات أكثر من 80% هذا العام.

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