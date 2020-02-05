الذهب يفقد 22 دولاراً.. وصعود لليوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، ليفقد المعدن حوالي 22 دولارا، حيث إن التداعيات السلبية من فيروس كورونا يقابلها ارتفاع العملة الأمريكية.

وتعرض المعدن النفيس للضغط من قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن وضعت الورقة الخضراء أكبر مكاسبها اليومية بالأمس منذ 2 يناير/‏‏كانون الثاني الجاري.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر إبريل/‏‏نيسان بنحو 1.4% أو ما يوازي 22 دولارا، ليهبط إلى 1560 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 01.4% أو ما يعادل 22.3 دولار مسجلاً 1560 دولار للأوقية.

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وفي أسواق العملات، صعد الدولار الأسترالي وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية أمس الثلاثاء مع تنامي الإقبال على المخاطرة رغم أن تفشي فيروس كورونا في الصين لا يزال يشكل تهديداً.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6725 دولار أمريكي مبتعداً عن أدنى مستوى في عشرة أعوام ونصف العام البالغ 0.6670 دولار والذي لامسه في أكتوبر/‏‏تشرين الأول، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) على سعر فائدته الرئيسية دون تغيير عند 0.75%.

وربح اليوان في التعاملات الخارجية 0.3% ليسجل 6.9905 للدولار، مرتفعاً من أدنى مستوى له في شهر عند 7.0230 للدولار في التعاملات الأوروبية الاثنين.

(وكالات)