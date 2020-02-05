«جمارك دبي»: فحص ومراقبة البضائع 100% استعداداً لـ «إكسبو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، بزيارة ميدانية مسائية إلى مركز جمارك قرية الشحن التابع لإدارة المراكز الجمركية الجوية، وشارك في الزيارة عبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وحميد محمد رشيد مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية.

واطلع المدير العام لجمارك دبي خلال جولته الميدانية على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين، بما يضمن تعزيز استفادتهم من هذه الخدمات وتمكينهم من زيادة عوائد عملياتهم التجارية في دبي من خلال الإنجاز السريع لمعاملاتهم الجمركية لدعم نمو التجارة وجذب المزيد من التجار إلى الإمارة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة في المراكز الجمركية الجوية خلال العام 2019 نحو 6.156 مليون معاملة جمركية، وعدد الضبطيات 715 ضبطية، وتم إنجاز 166,638 عملية تفتيش.

وقال أحمد محبوب مصبح: «نطور قدراتنا البشرية والتقنية باستمرار لتحقيق أفضل مستويات الحماية لمجتمعنا من ، وقد أطلقنا برنامجاً جديداً لتطوير إمكانات المراكز الجمركية الجوية لتصبح قادرة على فحص ومراقبة كل البضائع القادمة جواً إلى دبي وبنسبة 100% ، ما يعزز الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في إكسبو 2020».

وأضاف: «نحرص على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في العمل الجمركي ونتابع ميدانياً، وعلى مدار الساعة، تطور سرعة الإنجاز على صعيد استكمال عمليات التفتيش وتقديم الخدمات الجمركية لإسعاد المتعاملين تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز التنافسية وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب التجارة والاستثمار».