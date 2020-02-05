شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 % نمو اقتصاد روسيا في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أولية من هيئة الإحصاء الاثنين أن النمو الاقتصادي في روسيا انخفض بمقدار النصف تقريباً إلى 1.3% في 2019، وهو ما يبرز الحاجة إلى برنامج الإنفاق الحكومي المتوقع من الحكومة الجديدة.
وركود النمو، الذي فاقمته عقوبات اقتصادية غربية، مصدر قلق سياسي رئيسي، ودفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن يأمر حكومته بإيجاد سبل لتحفيزه. ويريد بوتين زيادة الإنفاق على مجالات مثل البنية التحتية والصحة وهو شيء يأمل بأن يجعل روسيا خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2024 .
ويقول البنك المركزي إن استثمارات حكومية في مشاريع ضخمة للبنية التحتية في الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تدفع النمو السنوي للصعود إلى 2-3% بحلول 2022 .
ويتوقع محللون أن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام 1.8%.
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