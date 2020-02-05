«اللولو» تفتتح الفرع الـ 187 في سويحان

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افتتحت مجموعة اللولو العالمية متجرها رقم 187 في منطقة سويحان، خارج حدود مدينة العين، وافتتح المتجر الجديد رسمياً من قبل غدير سعيد مبارك حبوه الحميري، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار الشخصيات.

ويتكون متجر «لولو إكسبريس فريش ماركت» الجديد من طابقين، ويتضمن قسماً للمأكولات الطازجة يحتوي على مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك، ومتجراً متعدد الأقسام يحتوي على الأدوات المنزلية والقرطاسية والإلكترونيات وغيرها من المنتجات.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية بهذه المناسبة: «لقد كانت سياستنا دائماً هي توفير تجربة تسوق عالمية أقرب إلى سكان الضواحي والمدن الرئيسية والمناطق النائية، بدلاً من جعلهم يسافرون لمسافات طويلة. وأضاف أنه مع افتتاح هذا المتجر الجديد، سيتوفر للمواطنين والمقيمين هنا مجموعة ضخمة من الخيارات من المنتجات عالية الجودة بأسعار جذابة وتنافسية».