شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيونداي موتور، إنها ستعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية، حيث أكبر قواعدها التصنيعية، لتصبح أول شركة كبيرة لصناعة السيارات خارج الصين تقوم بهذه الخطوة بعد اضطراب إمدادات قطع الغيار، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان عدد كبير من شركات تصنيع السيارات العالمية، منها تسلا وفورد وبي.إس.إيه بيجو ستروين ونيسان اليابانية وهوندا موتور، أوقفت بالفعل العمل في بعض مصانعها في الصين هذا الأسبوع، تماشياً مع تعليمات أصدرتها الحكومة. وأوقفت هيونداي بالفعل مطلع هذا الأسبوع إنتاج باليساد بسبب نقص مكوناتها التي تأتي من الصين.
ولهيونداي سبعة مصانع في كوريا الجنوبية تغذي السوق المحلية والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وعدد آخر من الدول. ويمثل الإنتاج المحلي لهيونداي نحو 40 في المئة من إنتاجها العالمي.(رويترز)
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