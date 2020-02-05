شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 - 2 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 -2 -2020، وذلك



إيقاف تداول 10 شركات إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، بنك قطر الوطنى الأهلى، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.



البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول متوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.655 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 133.9 مليون ورقة مالية بقيمة 631.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.6 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.16%، والعرب على 6.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.15%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15988 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1379 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 547 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 12.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.07%

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- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 5.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.877 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.53%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 9.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.98%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%

- مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.567 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.05%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 47.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%