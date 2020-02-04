«تداول» في المرتبة الـ 20 بين بورصات العالم من حيث السيولة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 5 فبراير 2020 م المناطق - الرياض تقدمت سوق الأسهم السعودية الرئيسة “تداول” سبعة مراكز عالميا بين أكبر البورصات من حيث قيمة الأسهم المتداولة “السيولة” خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) السابق له، بدعم من إدراج شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي.

ووفقا لـ”الاقتصادية” احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ20 عالميا من حيث السيولة المتداولة في السوق خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بالمرتبة 27 في شهر نوفمبر من العام ذاته.

وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في السيولة المتداولة خلال ديسمبر الماضي بين الـ20 سوقا الأعلى في السيولة عالميا، حيث ارتفعت سيولة الأسهم المحلية بنسبة 95 في المائة، لتبلغ 30.1 مليار دولار “نحو 113 مليار ريال” خلال شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 15.4 مليار ريال خلال شهر نوفمبر السابق له.

جاء ذلك عقب إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من شهر ديسمبر الماضي، ما ضاعف تقريبا السيولة المتداولة في السوق، بدعم أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار “7.05 تريليون ريال” وفق إغلاق السهم بنهاية ديسمبر الماضي عند 35.25 ريال “9.4 دولار”.

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