شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً مع هدوء القلق من "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل هدوء المخاوف في الأسواق حيال انتشار فيروس "كورونا" ومدى تأثيره على الاقتصاد الأمريكي.



وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" بأنه لا يتوقع تأثير "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتترقب الأسواق عن كثب يوم الجمعة المقبل صدور تقرير الوظائف الشهري لمعرفة حالة سوق العمل خلال يناير/كانون الثاني ومعدل البطالة.

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وسوف يلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت لاحق اليوم خطاب حالة الاتحاد أمام مجلس النواب رغم تصويت أغلبية المجلس لصصالح اتهامات ربما تؤدي إلى عزله من منصبه.



وأعلنت الصين ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 400 حالة بينما أصيب ما يقررب من عشررين ألف شخص آخرين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.