الاقتصاد

النفط يزيد مكاسبه في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد عدة جلسات من الخسائر، وزاد مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.


وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزون الخام في  الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، بينما ستصدر القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا.


وذكرت "رويترز" أن "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين ربما يعقدون اجتماعهم منتصف الشهر الجاري بدلا من مارس/آذار وسط توقعات لمناقشة زيادة خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 50.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 49.6 دولار.


وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 54.9 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.

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