شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرس الانسحاب من اتفاق بـ 1.7 تريليون $ والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر عن أن الولايات المتحدة تدرس الانسحاب من اتفاق لمنظمة التجارة العالمية قيمته 1.7 تريليون دولار يتعلق بالعقود الحكومية، بحسب تقرير لـ"بلومبرج" اليوم الثلاثاء. وأضاف التقرير أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوزعون مسودة أمر تنفيذي لإطلاق عملية خروج من اتفاقية المشتريات الحكومية المبرمة في إطار منظمة التجارة، ما لم يجر تغيير الاتفاق في ضوء وجهة النظر الأمريكية.

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