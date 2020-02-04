شكرا لقرائتكم خبر عن 1% هبوط بأسعار الذهب مع تحرك الصين لاحتواء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

اليوم -وكالات

تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بعد خطوات صينية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي مما صرف بعض المستثمرين عن الملاذات الآمنة وعاد بهم إلى الأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.4 بالمئة إلى 1553.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 22 يناير كانون الثاني عند 1550.75 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.6 بالمئة لتسجل 1557.50 دولار.

وقال ديفيد ميدجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "الحركة الدرامية في أسواق الأسهم العالمية، ولاسيما في أسواق الولايات المتحدة، تشير بوضوح إلى قلق أقل من أن ينال الفيروس التاجي من الناتج المحلي الإجمالي وحاجة أقل إلى الملاذات الآمنة."