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«التغذية» خامس قطاع يمكن إعارة العاملين بين منشآته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة جديدة عبر برنامج «أجير» تتمثل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في «قطاع التغذية»، وذلك عبر البوابة الالكترونية لبرنامج «أجير»، والتي تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة الموجودة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 5 قطاعات.

وأكدت الوزارة في بيان أمس، أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام «أجير» تجري بشكل الكتروني من خلال البوابة الالكترونية للبرنامج، مؤكدة أنها ستكون خاضعة للشروط التي اعتمدت سابقا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط نفسه، وتقعان ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة 12 شهرا خلال عامين، ولا تجري إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، داعية المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الالكترونية للبرنامج.

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ويتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودي.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج أجير عام 2014، وذلك للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة بدلا عن الاستقدام، بما يحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربعة قطاعات هي التشييد والبناء والزراعة والصيدلة والقطاع الصحي.

4 شروط للإعارة:

أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط نفسه تقع ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق لا تتجاوز فترة الإعارة 12 شهرا خلال عامين إعارة 20% كحد أقصى من العمالة الأجنبية في المنشأة