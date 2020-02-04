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ارتفاع نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية إلى 62.08%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفع مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6% خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، ليصل إلى 62.08% في منتصف 2019، بحسب نشرة مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان.

وأوضحت النشرة أن عدد الأسر المتملكة للمساكن عام 2017 بلغ نحو 2.1 مليون أسرة، وارتفع إلى 2.17 مليون أسرة في 2018، في حين بلغ عدد الأسر التي تملكت منازلها 2.28 مليون أسرة حتى منتصف 2019.

وأشارت النشرة إلى أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال 2019 بلغ نحو 321 ألف وحدة، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بنحو 69 ألف وحدة، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بأكثر من 87 ألف وحدة، فيما اكتمل بناء 330 ألف وحدة في العام نفسه، تتصدرها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 90 ألف وحدة، والرياض ثانية بأكثر من 70 ألف وحدة، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثة بأكثر من 38 ألف وحدة جاهزة للاستخدام.

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وحول خصائص المساكن المملوكة للأسر السعودية، فقد بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع (فيلا) نحو 29.75% حتى منتصف 2019، فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74% خلال الفترة نفسها في مختلف المناطق، في الوقت الذي استمر النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الثالث لعام 2019، إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9% من الناتج المحلي غير النفطي.

وتضمنت النشرة إحصاءات الربع الرابع من 2019 لأسعار العقارات السكنية، حيث شهد الرقم القياسي للقطاع العقاري السكني استقرارا نسبيا من أواخر 2018 واستمر إلى نهاية 2019، ليقف عند 83.3%.

عدد الأسر السعودية المتملكة للمساكن:

2017 : 2,100,129 أسرة

2018: 2,172,198 أسرة

منتصف 2019: 2,285,786 أسرة

نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية: