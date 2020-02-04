تمديد استقبال عروض منطقة الخمرة اللوجستية إلى 31 مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
مددت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، فترة استقبال العروض الفنية والمالية لمشروع منطقة الخمرة اللوجستية حتى 31 مارس 2020، وذلك نظرا للطلبات المقدمة من المستثمرين والمهتمين في الاستثمار بالمنطقة.
وأعدت الهيئة العامة للموانئ خطة استراتيجية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية، عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة لزيادة حركة التبادل التجاري عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلا عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص.
وتعد منطقة الخمرة الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمساحة تتجاوز مليوني م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1.26 مليون م2 ، التي ستنفذ عن طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص عبر نظام التأجير المتغير، مما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري.
وتسهم منطقة الخمرة اللوجستية في ترسيخ موقع المملكة كمركز للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشيا مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتتميز المنطقة بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها الاستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين قارات العالم الثلاث.
كما تتمتع المنطقة بشبكة طرق عالية الكفاءة في الربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك وقوعها على مقربة من مسار الجسر البري المتوقع ومع مختلف طرق مدن المملكة الرئيسة، إلى جانب قربها من المسارات التجارية العالمية عالية القيمة.
منطقة الخمرة
- أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة بالمملكة
- المساحة 2,378,085 م2
- مسطحات البناء 1,265,832 م2
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