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تعاون بين المملكة واليونان في مجال الفضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت السعودية واليونان على مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

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ووقع المذكرة عن جانب المملكة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، فيما وقعها عن جمهورية اليونان نائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس، خلال لقائهما بالرياض بحضور سفير اليونان لدى المملكة، ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.

وأعرب نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلعه إلى أن تسهم في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء، بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.

من جانبه أوضح آل الشيخ أن هذه المذكرة مع اليونان، تدخل في إطار توسيع الهيئة السعودية للفضاء لعلاقات التعاون في مجال الفضاء، بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، فضلا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير سلطان بن سلمان.