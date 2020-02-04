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مكتب اتصال ألماني سعودي للشؤون الاقتصادية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

شهدت غرفة جدة تدشين مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية «GESALO»، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية التجارية الألمانية الدكتور مارتن فانسليبن ومفوضة مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية الدكتورة داليا سمرة روتا، والقنصل العام الألماني بجدة هولجر زيجلر، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي، والأمين العام المهندس عماد هاشم، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي والألماني.

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وأكدت الدكتورة داليا أن وجود مكتب دائم لـ «GESALO» في جدة، يسعى لاستشراف الفرص الاستثمارية في البلدين وتعزيز العلاقات التجارية السعودية الألمانية في جميع أنحاء المملكة، بدعم من المكتب الرئيس في الرياض ومكتب المنطقة الشرقية، مما سيسمح بتغطية مزيد من قطاعات الاقتصاد السعودي عن كثب، تمشيا مع رؤية المملكة 2030.

وعدت افتتاح المكتب الألماني في جدة علامة فارقة بالنسبة لـ «GESALO» خلال فترة التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة والتطورات الإيجابية التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال السعودي الألماني، في الوقت الذي تقدم فيه مدينة جدة كثيرا من الإمكانات في قطاع الخدمات اللوجستية والنهوض الكبير في مشروعات قطاع السياحة.

بدوره ثمن القنصل العام الألماني بجدة هولجر زيجلر خطوة افتتاح المكتب الألماني في جدة، وذلك لدعم الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية، حيث سيعمل هذا المكتب الذي يعد الممثل الرسمي للصناعة والتجارة الألمانية في المملكة، على تزويد كل ما يخدم مجتمع الأعمال من معلومات وفرص استثمارية تخدم مختلف القطاعات.