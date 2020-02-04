شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 2.77 دولار ليبلغ 56.93 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكویتیة انخفاض سعر برمیل النفط الكویتي 2.77 دولار لیبلغ 56.93 دولار في تداولات یوم امس الاثنین مقابل 59.70 دولار في تداولات یوم الجمعة الماضي.

وفي الاسواق العالمیة واصلت أسعار النفط ھبوطھا امس الاثنين مع تراجع الطلب على الخام في الصین وسط تفشي فیروس كورونا الذي أثار أيضا تخفيضات محتملة في الامدادات من (أوبك) وحلیفاتھا وذلك وفقا لوكالة كونا .

وأنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداول منخفضة 17ر2 دولار أو 83ر3 بالمئة لتبلغ عند التسویة 45ر54 دولار للبرمیل وھو أدنى مستوى لھا منذ ینایر من العام الماضي.

وھبطت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 45ر1 دولار أو 8ر2 بالمئة لتسجل عند التسویة 12ر50 دولار للبرمیل بعد أن ھوت أثناء الجلسة إلى 91ر49 دولار.

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وصرح ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا مستعدة للتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان الكرملين ذكر أمس الاثنين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا وأكدا استعدادهما لمواصلة التعاون فى إطار صيغة أوبك+ لضمان الاستقرار فى سوق النفط العالمية.

وقال بيسكوف للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى عبر الهاتف "روسيا مستعدة للتعاون فى إطار هذه الصيغة". وأحجم عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بدرجة أكبر.