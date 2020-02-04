شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء لأول مرة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول متوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.655 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 133.9 مليون ورقة مالية بقيمة 631.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.6 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.16%، والعرب على 6.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.15%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15988 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

Advertisements

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1379 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 547 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.