شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء بضغوط هبوط سهم "ارابتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 3.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2767.46 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 96.1 مليون سهم محققة ما قيمته 157.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2533 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 9.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 9.47%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكامل الإمارات بنسبة 7.80%.

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وفى سياق متصل، أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن إنجاز شركتها التابعة فى الكويت، شركة دريك آند سكل للمقاولات الكهربائية، كافة الأعمال الهندسية المناطة بها، والعائدة إلى كل من مجمع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح للصالات المغطاة، والمرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير مبانى ومرافق جديدة فى مدينة صباح السالم الجامعية فى دولة الكويت، بموجب عقد بلغ 71 مليون درهم إماراتى.

وفى سياق آخر، شركة سوق دبى المالى، عن عقد اجتماعا يوم الأحد الموافق 9 فبراير، فى تمام الساعة الثانية مساء، لمناقشة جدول الأعمال للأداء المالى لسوق دبى المالى خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى.