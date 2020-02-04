شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع تثبيت الفائدة دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.



وأعلن البنك المركزي اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 0.75% تماشياً مع التوقعات، وهو قرار يستهدف به البنك الحفاظ على دعم الاقتصاد الأسترالي في مواجهة المخاطر المتصاعدة.



ومن بين الدول التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس "كورونا" القاتل أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.

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وأعلنت الصين زيادة عدد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من 400 حالة مع إصابة ما يقرب من عشرين ألف شخص في الصين، كما أعلنت الفلبين وفاة أول حالة خارج الصين.



وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم أثر "كورونا" على الاقتصاد العالمي لكن يجب الاستعداد لتأثيره السلبي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أممام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.673، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6734 وأقل سعر عند 0.6678.