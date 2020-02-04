شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: نتائج بنك الجزيرة الفصلية غير مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، في مقابلة مع قناة "العربية": نتائج بنك الجزيرة بالربع الرابع من العام الجاري غير مخيبة للآمال.

وأكد السديري أن القروض قصيرة الأجل المتعلقة باكتتاب أرامكو رفعت العائد على أصول عدد من البنوك في السعودية بالربع الرابع من 2019.

يشار إلى أن الأرباح الفصلية لـ"بنك الجزيرة" بلغت 247.3 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بلغت 350 مليون ريال في الربع الأخير من 2018. أما بالنسبة للعام بأكمله فقد نمت الأرباح بـ162% إلى 991 مليون ريال.

وأنقذ إدراجان ضخمان لأرامكو السعودية وعلي بابا عاماً اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.

Advertisements

وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7% إلى 659 مليار دولار في 2019.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222،.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.