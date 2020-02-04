شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: تأثير "كورونا" على سوق الأسهم السعودية لن يستمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، إن ما يحدث بشأن تأثير فيروس "كورونا" على السوق السعودي سيكون مؤقتا ولن يكون دائما.

وأشار إلى أنه سيكون له أثر على الأداء بشكل عام في الربع الأول لكن باقي أرباع السنة لن يكون له تأثير على السوق، بحسب قناة "العربية".

وبين أن تأثير "كورونا" كان له أثر مباشر على أسعار البترول، حيث انخفض الاستهلاك الصيني من النفط 30%، والصين تشكل 40% من وزن النمو في السنوات القادمة.

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وفي جلسة اليوم الثلاثاء بالأسواق العالمية هدأت المخاوف قليلاً بشأن انتشار فيروس "كورونا" رغم تفشيه في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.

وذكر المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "لاري كودلو" بأنه يستبعد تأثر الاقتصاد الأمريكي بتفشي فيروس "كورونا" في الصين.