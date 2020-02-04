شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمانول" تنتهي من أعمال الصيانة اللازمة لمصنعيها وإعادة تشغيلهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن انتهاء أعمال الصيانة اللازمة لمصنعيها وإعادة تشغيلهما اعتباراً من يوم 4 فبراير الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الصيانة سيكون أثر إيجابي على كفاءة وأداء المصنعين خلال الفترة القادمة.

وبحسب البيان، سيظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 32.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 41.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 43.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.