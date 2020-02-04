شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طلب "جو" تخفيض رأسمالها بنسبة 34.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة اتحاد عذيب للإتصالات "جو" بتخفيض رأس مالها بنسبة 34.8%.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبحسب البيان، ستنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة، من 350.529 مليون ريال إلى 228.529 مليون ريال.

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ويرجع سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019، والبالغة 180.978 مليون ريال وبنسبة 51.63%، والناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 ابريل 2019.

هذا وسيتم إطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 122 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء عدد ( 12.2 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض الأسهم بواقع سهم لكل 2.8732 سهم.

وسبق أن أعلنت "جو"، خلال يناير الماضي، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 48.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.