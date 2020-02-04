شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك بلس» يبحث مع الصين تأثير « كورونا» على سوق النفط والان نبدء بالتفاصيل

تقى مسؤولون من تجمع الدول النفطية "أوبك بلس" الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول أخرى من خارج المنظمة ومنها روسيا، مع دبلوماسي صيني بهدف تقييم مدى تأثير تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد على الطلب العالمي على النفط، وما هي الإجراءات التي يمكن للتجمع القيام بها للتعامل مع الموقف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الظهور غير المعتاد للسفير الروسي لدى المنظمات الدولية الموجودة في العاصمة النمساوية فيينا وانج شون في مقر رئاسة منظمة أوبك، يؤكد إلى أي مدى يؤثر تفشي الفيروس كورونا على السوق العالمية.

وقد تراجع سعر النفط الأمريكي إلى أقل من 50 دولار للبرميل في تعاملات نيويورك أمس الاثنين وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، في حين تشير البيانات إلى تراجع طلب الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم على الخام بنسبة 20% .

حضر وانج اجتماعا مع خبراء فنيين من دول أوبك والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة لتقييم تأثير الفيروس على السوق، وهي مهمة صعبة في ظل استمرار انتشار الفيروس وتزايد عدد الضحايا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي شديد.