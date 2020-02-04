شكرا لقرائتكم خبر عن الاسهم الامريكية تواصل التعافي وترتفع 1% والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حوالي واحد بالمئة عند الفتح اليوم، مواصلة تعافيها للجلسة الثانية من عمليات بيع سادت الأسبوع الماضي بفعل فيروس كورونا المستجد، حيث هدأت مخاوف المستثمرين عقب تدخل جديد من البنك المركزي الصيني.
وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 296.93 نقطة بما يعادل 1.05 بالمئة ليفتح عند 28696.74 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 31.69 نقطة أو 0.98 بالمئة مسجلا 3280.61 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 124.99 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 9398.39 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسهم الامريكية تواصل التعافي وترتفع 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.