شكرا لقرائتكم خبر عن الاسهم الامريكية تواصل التعافي وترتفع 1% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حوالي واحد بالمئة عند الفتح اليوم، مواصلة تعافيها للجلسة الثانية من عمليات بيع سادت الأسبوع الماضي بفعل فيروس كورونا المستجد، حيث هدأت مخاوف المستثمرين عقب تدخل جديد من البنك المركزي الصيني.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 296.93 نقطة بما يعادل 1.05 بالمئة ليفتح عند 28696.74 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 31.69 نقطة أو 0.98 بالمئة مسجلا 3280.61 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 124.99 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 9398.39 نقطة.