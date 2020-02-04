شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل التعافي..و"الداو جونز" يصعد 430 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مواصلة التعافي من الخسائر الفادحة المسجلة في الأسبوع الماضي.



وهدأت المخاوف في الأسواق قليلاً بشأن انتشار فيروس "كورونا" رغم تفشيه في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.



وذكر المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "لاري كودلو" بأنه يستبعد تأثر الاقتصاد الأمريكي بتفشي فيروس "كورونا" في الصين.

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هذا، وقد وردت الحكومة الصينية بأن استغلال الولايات المتحدة لأزمات الآخرينن لن يجعل منها دولة عظيمة، وذلك وسط تصريحات أثارت دهشة بكين.



وارتفع عدد الوفياة في الصين جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 420 حالة بينما أصيب ما يقرب من عشرين ألف آخرين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 433 نقطة) إلى 28813 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 128 نقطة) إلى 9401 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 3295 نقطة.