شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع رغم استمرار القلق من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم بعد عدة جلسات من التراجع بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الصين وانتقاله إلى عدد من الدول الأخرى حول العالم.



ويخشى محللون من تأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي الأمر الذي ينعكس بدوره سلبيا على الطلب على السلع والمعادن الصناعية.



وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس إلى أكثر من 420 حالة بالإضافة إلى إصابة نحو عشرين ألف شخص آخرين.

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وانتعش النحاس بعد صدور بيانات حكومية أمس أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليووم عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، اررتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 2.54 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.57 دولار وأقل سعر عند 2.50 دولار.