شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع نهاية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع ستتجمع فى نهاية شهر مارس المقبل لإعادة النظر فى تقييم الأسعار الحالية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، أن تلك اللجنة والتى تضم عدد من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع وتحديد الأسعار بشكل دورى كل ستة أشهر، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار والمساهمة فى زيادة الإنتاج والصادرات.

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وتوقعت المصادر، أن يتم تخفيض سعر المليون وحدة حرارية للمصانع خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن أصحاب المصانع العامة والخاصة يطالبون بخفض سعر المليون وحدة حرارية لـ3.5دولار، خاصة أن السعر العالمى للمصانع يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار للمليون وحده حرارية حيث أن هناك العديد من الدول التى تدعم صناعتها من اجل المنافسة للتصدير.

وكانت مصادر مسئول بقطاع البترول، أكدت فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365” أن تسعير الغاز الطبيعى الموجة للصناعة يتم بنظام حساب التكلفة والتى تشمل سعر تكاليف الحفر والإنتاج والضرائب والنقل فى الشبكة أى التكاليف السيادية بالإضافة إلى التكاليف التسويقية موضحا أن نحو 85% من سعر الغاز هو سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي.